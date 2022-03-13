Ruslar panikledi, mağazalara akın etti

Yaptırım kararlarının ardından panikleyen Rus vatandaşları, soluğu alışveriş merkezlerinde aldı. İhtiyaçlarını almak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu, saatlerce bekledi.

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan Rus vatandaşları da nasibi aldı.

Ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı alan uluslararası kozmetik ve kişisel bakım markalarının mağazalarında yaşanan panik alışverişi, mağaza önlerinde saatler süren kuyruklara yol açtı.

Henüz ülkeden çıkma kararı açıklamayan bazı Batılı markaların mağazalarındaki alışveriş yoğunluğu dahi arttı.

BAKIM ÜRÜNLERİNİN YÜZDE 65'İ İTHAL

Ülkede tüketilen kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin yüzde 65'i ithal ediliyor.

Sektörün yıllık ithalatı yaklaşık 3,5 milyar dolar olurken, 800 milyon dolar seviyesinde de ihracatı bulunuyor.

Fransa, Almanya, İtalya, ABD, Polonya, Birleşik Krallık, Güney Kore, Çin, İrlanda ve İspanya, Rusya'nın bu sektörde en fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında yer alıyor.

MAĞAZALAR KEPENK İNDİRİYOR

Batılı kozmetik ve kişisel bakım markalarının yoğun şekilde tercih edildiği Rusya'da, yaptırımlar nedeniyle bu markaların ülkeden çıkma kararı alması mağazalarda panik alışverişine neden oldu. Bu durum, mağaza önlerinde saatler süren kuyruklara yol açıyor.

Dünyaca ünlü markaların Rusya'daki günlük satışları, mağazalarının kepenklerini indirmeden önce katlandı.

RUSLAR PANİKLEDİ

Moskova'da yaşayan bir öğrenci arkadaşıyla alışveriş için dışarı çıktığını belirterek, "Ama ne yazık ki her yer kapalı ve bu çok kötü bir durum. Bu nedenle üzgünüz. Bundan sonra Rus markaların kalite ve tarzına bakacağız. Güzel bir şeyler görürsem belki satın alırım." dedi.

Kültür bilimci bir Rus vatandaşı da markaların ülkesinden ayrılmasının çok üzücü olduğunu ifade ederek, "Bence bu durum çok üzücü ama komşu ülkemizde yaşananlar kadar üzücü değil tabii ki. Teorik olarak Batılı markalar buraya tekrar dönebilir. Benim için bu markalar çok önemli ama Rusya'da da iyi modacılarımız var." diye konuştu.