Soçi kentinde düzenlenen bir dağ festivalinde yüzlerce kayakçı ve snowboardcu, kış kıyafetlerini şort ve bikinilerle değiştirdi.

Yaşları 16 ile 70 arasında değişen 738 kişi, yağmurlu havaya rağmen 2014 olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Rusya'nın Soçi kentindeki Rosa Khutor tatil beldesinde dağın yamaçlarında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Yüzlerce kayakçı ve snowboardcu, kış kıyafetlerini şort ve bikinilerle değiştirdi.

Katılımcıları izlemek için yaklaşık 30 bin kişi toplanırken, bu sırada kayakçı ve snowboardcular kayak yaparak finiş çizgisine doğru hareket etti.

SORUNSUZ İNDİLER

Etkinlik profesyonel kayak eğitmenleri tarafından yönetildiği için iniş sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Bu etkinlik ayrıca kış sezonunun bitmesi anlamını da taşıyor.

BoogelWoogel Dağ Festivali olarak adlandırılan etkinlik, 2016'dan bu yana her yıl geleneksel olarak Rosa Khutor tatil beldesinde düzenleniyor.

Ruslar, Soçi'de bikinileriyle kayak sezonuna veda etti VİDEO