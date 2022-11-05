Rusların en çok tercih ettiği ikinci ülke Türkiye

Rusların en çok tercih ettiği ikinci ülke Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin yayımladığı istatistiklere göre Temmuz-Ağustos-Eylül arasında 9 milyon 710 bin Rus, başka ülkelere gitti. Rusların en çok tercih ettiği ikinci ülke Türkiye oldu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusların yurt dışına çıkış istatistiklerini yayımladı.

Buna göre Temmuz-Ağustos-Eylül arasında 9 milyon 710 bin Rus, başka ülkelere gitti.

Yılın ikinci çeyreğinde 5 milyon Rusya vatandaşının yurt dışına çıktığı belirtilirken, bu rakamın üçüncü çeyrekte yaklaşık 2 katına çıktığı görüldü.

En çok tercih ettiği ikinci ülke Türkiye

FSB'nin verilerine göre Rusların en çok tercih ettiği nokta Gürcistan'a bağlı Abhazya oldu.

Temmuz-Ağustos-Eylül arasında 2.5 milyon Rus, Abhazya'ya gitti.

Rusların Abhazya'dan sonra en çok tercih ettiği ülke ise Türkiye oldu.

2.1 milyon Rus, Türkiye'ye geldi

Temmuz'dan ayından Eylül'e kadar olan 3 aylık dilimde 2.1 milyon Rus, Türkiye'ye geldi.

Rusların en çok gittiği ülkeler arasında 1.3 milyon ile Kazakistan üçüncü sırada yer aldı.

Son 5 yılın rekoru

İHA’nın haberine göre Rusların Temmuz-Eylül ayları arasında Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan ve Abhazya'ya çıkışları son 5 yılın da rekorlarını oluşturdu.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz Eylül ayında kısmi seferberlik ilanı sonrasında çok sayıda Rus, hava yolu ile Türkiye'ye, kara yolu ile Gürcistan, Kazakistan, Moğolistan ve Baltık ülkelerine akın etmişti.