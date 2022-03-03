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Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgalde 8'inci gün başlarken, Ukrayna'ya yapılan saldırılar bir uydu şirketi tarafından uzaydan görüntülendi.