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    Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

    Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

    Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgalde 8'inci gün başlarken, Ukrayna'ya yapılan saldırılar bir uydu şirketi tarafından uzaydan görüntülendi.
    • AA
    • 03.03.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 10:08
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    Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 8'inci güne girildi.

    Zelensky yönetiminin direncini kırmaya çalışan Rusya, Ukrayna'nın birçok kentini havadan ve karadan vuruyor.

    Bir uydu şirketi de Ukrayna'daki yıkımı uzaydan görüntüledi.

    KÖPRÜLER VE ASKERİ TESİSLER KULLANILAMAZ HALDE

    Köprüler ve askeri tesisler gibi kritik noktaların kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

    Saldırıların dumanı uzaydan bile görüldü.

    İşte uzaydan çekilen o görüntüler...

    Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi #1

    Belarus sınırındaki Çernihiv kenti yakınlarında vurulan bir fabrika.

    Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi #2

    Söz konusu fabrikanın yakından görüntüsü.

    Fabrikanın kullanamaz hale geldiği açık bir şekilde görülüyor.

    Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi #3

    Çernigiv'in kuzeyinde bir başka noktanın uzaydan görüntüsü.

    Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi #4

    Bir yerleşim alanında birden fazla noktanın vurulduğu görülüyor.

    Saldırı sonrası çıkan yangınların dumanları uydu görüntülerine takıldı.

    Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi #5

    Belarus sınırındaki Çernigiv, başkent Kiev'e giden yol üzerinde yer alıyor.

    Kente giden yoldaki bir köprünün kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

    Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi #6

    Kiev'in hemen yukarısındaki Sukaçi bölgesinde saldırılar nedeniyle dev krater oluştu.

    Uydu görüntüsünde kraterin neredeyse bir ev büyüklüğünde olduğu görülüyor.

    Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi #7

    Kiev'in hemen yularısındaki Bucha'da da benzer bir görüntü söz konusu.

    Hem evler hem de sivil yerleşime konuşlandırılmış askeri araçların kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

    Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi #8


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