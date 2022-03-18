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    Ruslarla çatışan Ukraynalı askere kurşun yağdı

    Rus askerleri tarafından hedef alınan bir Ukrayna askeri kamerasıyla çatışma anını görüntülerken Rus mermilerinin hedefi oldu.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 03:48
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    Ruslarla çatışan Ukraynalı askere kurşun yağdı

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarına karşı Ukrayna askerleri yoğun bir direniş gösteriyor.

    Bu direnişlerin bir başka örneği başkent Kiev’in dışında yaşandı. Rus birliklerinin Kiev’e girmesini önlemek için şehir dışına siperler kazan Ukrayna askerleri Rus askerlerine karşı çatışırken bir Ukrayna askeri de yine aynı amaçla Rus askerleri ile çatıştı.

    Ruslarla çatışan Ukraynalı askere kurşun yağdı - Video

    KARŞILIKLI ÇATIŞMA YAŞANDI

    Bir araziye hendek kazan Ukrayna askeri, RPK tipi Sovyet yapımı bir silahla Rus askerlerini gözüne kestirdi.

    Rus askerleri de bu sırada Ukrayna askerini hedef alınca karşılıklı olarak her 2 taraf arasında çatışma başladı.

    Ruslarla çatışan Ukraynalı askere kurşun yağdı #1

    MERMİLERİN HEDEFİ OLDU

    Aynı zamanda kamerasıyla çatışma anını kayda başlayan Ukrayna askeri Rus tarafından gelen mermilerin hedefi oldu. Kazdığı çukura düşen Ukrayna askeri yakınındaki arkadaşlarından destek talep etti.

    Edinilen bilgilere göre Ukrayna askerinin askeri revire götürüldüğü, omzundan hafif bir şekilde yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Ruslarla çatışan Ukraynalı askere kurşun yağdı #2

    Ruslarla çatışan Ukraynalı askere kurşun yağdı #3


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