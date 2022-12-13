Rüşvet iddiası ile gözaltına alınan Eva Kaili'nin AP'deki görevine son verildi

Avrupa Parlamentosu'nun yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Yunan milletvekili Eva Kaili'nin, parlamentodaki başkan yardımcılığı görevine son verildi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Yunan milletvekili ve başkan yardımcısı Eva Kaili'nin, Katar'dan rüşvet aldığı iddiaları gündeme gelmiş ve gözaltına alınmıştı.

AP'yi sarsan bu skandal Avrupa'nın gündemindeyken yeni bir gelişme yaşandı.

Görevine son verildi

AA'nın haberine göre Yunan milletvekili Eva Kaili'nin, parlamentodaki başkan yardımcılığı görevine son verildi.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Kaili'nin başkan yardımcılığı görevinin elinden alınması 1'e karşı 625 milletvekilinin oyuyla kararlaştırıldı.

AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili hakkındaki karar hemen devreye girdi. Yunan milletvekilinin bundan böyle AP'de görevi bulunmayacak.

Kaili'nin, AP'deki Sosyalist ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) grubu üyeliği de grupta alınan kararla sonlandırıldı. Böylece Yunan milletvekilinin, parlamentoda hiçbir siyasi grupla bağı ve parlamento görevi kalmadı.

AP Başkanı Roberta Metsola, konuyla ilgili açıklamasında, devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Belçika polisi ve yargı makamlarıyla iş birliğini sürdüreceklerini bildirdi.

4 kişi hala gözaltında

Eva Kaili'nin de aralarında olduğu 6 kişi, Katar yararına çalışmalar yürütmek üzere rüşvet almak, yolsuzluk yapmak, organize şekilde suç işlemek şüphesiyle gözaltına alınmış, 2 kişi serbest bırakılmıştı.

Kaili dışında AP'deki S&D grubunun eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve Kaili'nin erkek arkadaşı olduğu belirtilen S&D grubundan asistan Francesco Giorgi, gözaltına alınanlar arasında yer alıyordu.

Soruşturma kapsamında Belçika ve İtalya'da 20 noktada aramalar ve baskınlar yapılmıştı. Bunların 19'unun ev, 1'inin AP'deki ofislerden oluştuğu bildirilmişti. Aranan evlerden birinin AP'deki Belçikalı milletvekili Marc Tarabella'ya ait olduğu açıklanmıştı.

Aramalar sonucunda bir şüphelinin evinde 600 bin euro, Brüksel'deki bir otel odasında çanta içinde birkaç yüz bin euro ve bir AP milletvekilinin dairesinde 150 bin euro bulunmuştu.

Katar iddiaları yalanladı

Suçlamalarda adı geçen Katar ise AP'nin bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Brüksel'deki Saint Gilles cezaevinde tutulan Kaili'nin, hakkındaki suçlamalar kapsamında yarın ön duruşma için mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Kaili'nin avukatı Mihalis Dimitrakopulos, müvekkilinin rüşvet aldığına ilişkin iddiaları tamamen reddettiğini ve suçsuz olduğunu savunduğunu söylemişti.