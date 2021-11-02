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    Rusya: 10 ülke, S-400 satın almak istiyor

    Rus savunma yetkilisi Şugayev, hava savunma sistemlerine çok sayıda talep olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 15:51
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    Rusya: 10 ülke, S-400 satın almak istiyor

    Rusya Askeri Teknik İş Birliği Federal Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, S-400 hava savunma sistemlerine çeşitli ülkelerden ilgi gösterildiğini söyledi.

    Şugayev, 10 ülkenin Rus yapımı S-400 almakla ilgilendiğini duyurdu.

    "10 ÜLKE İLGİ GÖSTERİYOR"

    TASS'ın haberine göre, Şugayev, "Yaklaşık on ülke yoğun ilgi gösteriyor." ifadesini kullandı.

    Rus yetkili, yabancı müşterilere S-400 sistemlerinin satılmasına ilişkin sözleşme imzalama prosedürünün "çok aşamalı ve karmaşık bir süreç" olduğunu kaydetti.

    RUSYA'DAN S-400 AÇIKLAMASI

    Dmitriy Şugayev, dolayısıyla 10 talebin 10 ülkenin sözleşme imzalamaya hazır olduğu anlamına gelmediğini  belirtti.

    Şugayev, ayrıca S-400 hava savunma sistemlerinin Belarus'a potansiyel teslimatları için herhangi bir engel görmediğini sözlerine ekledi.

    Rusya: 10 ülke, S-400 satın almak istiyor #1

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