Rusya: 10 ülke, S-400 satın almak istiyor

Rus savunma yetkilisi Şugayev, hava savunma sistemlerine çok sayıda talep olduğunu açıkladı.

Rusya Askeri Teknik İş Birliği Federal Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, S-400 hava savunma sistemlerine çeşitli ülkelerden ilgi gösterildiğini söyledi.

Şugayev, 10 ülkenin Rus yapımı S-400 almakla ilgilendiğini duyurdu.

"10 ÜLKE İLGİ GÖSTERİYOR"

TASS'ın haberine göre, Şugayev, "Yaklaşık on ülke yoğun ilgi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Rus yetkili, yabancı müşterilere S-400 sistemlerinin satılmasına ilişkin sözleşme imzalama prosedürünün "çok aşamalı ve karmaşık bir süreç" olduğunu kaydetti.

RUSYA'DAN S-400 AÇIKLAMASI

Dmitriy Şugayev, dolayısıyla 10 talebin 10 ülkenin sözleşme imzalamaya hazır olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

Şugayev, ayrıca S-400 hava savunma sistemlerinin Belarus'a potansiyel teslimatları için herhangi bir engel görmediğini sözlerine ekledi.