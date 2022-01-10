Rusya, 1461 vatandaşını Kazakistan’dan tahliye etti

Düzenlenen protestoların ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da bulunan 1461 Rus vatandaşının, askeri nakliye uçakları ile tahliye edildiğini açıkladı.

Kazakistan’da düzenlenen protestoların ardından Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barışı koruma kuvvetlerinin faaliyetleri başladı.

Kazakistan’da bulunan Rus vatandaşları, askeri nakliye uçaklarıyla tahliye edildi.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“1461 Rus vatandaşı askeri nakliye uçakları ile Kazakistan'dan Rusya'ya nakledildi. 1422 kişi Moskova'ya, 14 vatandaş Yekaterinburg'a geldi. 25 Rus turist de ülkeye döndü.”





207 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki son gelişmelere ilişkin içişleri ve savunma bakan vekilleriyle toplantı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Almatı kentinde 207 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.

“93 KONTROL NOKTASI KURULDU”

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı, kolluk kuvvetlerinin ve silahlı kuvvetlerin ülkedeki durumu daha da istikrara kavuşturmak için aktif önlemler aldığı konusunda bilgilendirildi. Yerleşim birimlerini çevresinde denetimi sağlamak için 93 kontrol noktası kuruldu.” ifadelerine yer verildi.