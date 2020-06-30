Rusya: 15 Temmuz'da uçuşların başlayacağı doğru değil

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Türkiye ile, koronavirüs nedeniyle yapılmayan karşılıklı uçuşların 15 Temmuz’da yeniden başlatılması yönündeki teklifinin doğru olmadığını söyledi.

Rusya Ulaştırma Bakanı Ditrih, Türkiye’nin ticari uçuşların yeniden başlatılması telifi konusunda hâlâ nihai bir karara varmadıklarınısöyledi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ticari uçuşlar, koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse üç aydır yapılamıyor.

Rus Ulaştırma Bakanı konuyla ilgili olarak sözlerine şöyle söyledi:

"UÇUŞLARIN 15 TEMMUZ'DA YENİDEN BAŞLATILACAĞI DOĞRU DEĞİL"

“Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Temmuz’da yeniden başlatılması (şu an için) söz konusu değil. Evet, Türk hükümetinin bu tarihi içeren teklifinden haberimiz var. Bunu dikkate aldık. Fakat havayolu ulaşımının başlaması salgının durumuna bağlı olacak.”

Ditrih şöyle devam etti:

"HENÜZ ERKEN"

“Rusya’da iç hat uçuşlarının başlayabilmesi için, her şeyden önce bunun koronavirüsün yayılımı bakımından ne derece güvenli olacağını değerlendirmemiz gerektiğini defalarca söylemiştim. Yani, dış hat uçuşlarının ya da belli bir ülkeye yapılacak uçuşların hangi tarihte başlayacağını söylemek için henüz erken.”