Rusya, 2 ABD'li diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etti Rus vatandaşı Shonov ile birlikte hareket ettikleri söylenen Amerikan elçiliğinin iki görevlisinden Rusya topraklarını terk etmeleri istendi. Moskova yönetimi bunun için 7 gün süre verdi.

AA & Ensonhaber ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Tracy, Rus tarafının Amerikan diplomatik misyonunun iki çalışanını istenmeyen adam ilan etme kararı hakkında bilgilendirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle denildi: 14 Eylül'de Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Moskova'daki Amerikan diplomatik misyonunun başkanı Tracy'ye, ABD Büyükelçiliği Birinci Sekreteri J. Sillin ve Büyükelçilik İkinci Sekreteri D. Bernstein'ın eylemlerinin diplomatik statüsüyle uyumsuzluğuna ilişkin resmi bir notun sunulmasıyla sert tepki gösterildi. Rus vatandaşıyla 'gizli iş birliği' iddiası Bakanlık, belirtilen kişilerin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu, yabancı bir devletle "gizli iş birliği" yapmakla suçlanan Rus vatandaşı Robert Shonov ile temasını sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun ulusal güvenliğine zarar vermeyi amaçlıyorlardı." denildi. 7 gün içinde ayrılmaları istendi ABD Büyükelçisi'ne, J. Sillin ve D. Bernstein'ın "istenmeyen adam" statüsünde 7 gün içinde Rusya topraklarını terk etmeleri gerektiği bilgisi verildi. Interfax'ın haberine göre, Vladivostok'taki Amerikan konsolosluğunun eski bir çalışanı olan Shonov gözaltına alındı. Rusya'nın faaliyetleri hakkında bilgi topladı Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) göre, Shonov, seferberlik, Ukrayna'daki savaşın gidişatı ve Rusların protesto faaliyetleri hakkında bilgi topladı. Shonov'un, ABD Büyükelçiliği görevlileri Bernstein ve Sillin'in talimatları doğrultusunda hareket ettiği konuşuluyor. Suçlamayı kabul etti Shonov, Rusya Ceza Kanunu'nun 275.1 maddesi uyarınca "Yabancı bir devletle gizli iş birliği yapmak"la suçlanıyor. FSB, büyükelçilikle iş birliğini kabul ettiği ifadesinin bir kısmını içeren video yayınladı.

Google News

Abone Ol