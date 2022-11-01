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    Rusya 2 hafta içinde 190'ı aşkın yabancı paralı askeri öldürdü

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yaptığı açıklamada son iki haftada Ukrayna güçlerine ait 190'dan fazla paralı askerin öldürüldüğünü ve 268 ağır makineli tüfekli aracın da imha edildiği duyurdu.
    • 01.11.2022 - 15:23
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    Rusya 2 hafta içinde 190'ı aşkın yabancı paralı askeri öldürdü

    Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor.

    24 Şubat'ta başlayan savaşta iki tarafın can ve mal kayıpları her geçen gün artış gösteriyor.

    Askeri yetkililerle yaptığı toplantıda açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, son 2 hafta içinde 190'dan fazla yabancı paralı savaşçının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    300 bin kişi çağırıldı

    Rusya'da 21 Eylül'de ilan edilen kısmi seferberlik kapsamında orduya 300 bin kişinin çağrıldığına dikkati çeken Şoygu, seferberlik kapsamındaki etkinliklerin tamamlandığını anımsattı.

    Rusya 2 hafta içinde 190 ı aşkın yabancı paralı askeri öldürdü #1

    87 bin asker görev yerine gönderildi

    Şoygu, seferber edilenlerin poligonlardaki eğitiminin tamamlanmak üzere olduğunu aktararak "87 bin kişi, eğitim aldıktan sonra çatışmaların yaşandığı bölgelere gönderildi." ifadesini kullandı.

    Güz celp döneminde 120 bin kişinin askerliğe çağrılacağını dile getiren Şoygu, bunların çatışma bölgesine gönderilmeyeceğini söyledi.

    74 tank, 235 zırhlı araç imha edildi

    Bakan Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri konusunda bilgi vererek "Son 2 hafta içinde 190'dan fazla yabancı paralı savaşçı öldürüldü, 74 tank, 235 zırhlı araç, 2 HIMARS çok namlulu roketatar ve 268 ağır makineli tüfekli araç imha edildi." diye konuştu.

    Rusya 2 hafta içinde 190 ı aşkın yabancı paralı askeri öldürdü #2

    "Ukrayna'nın askeri potansiyeli azaldı"

    AA'nın haberine göre, Ukrayna'nın askeri altyapı unsurlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırılara devam ettiklerini söyleyen Şoygu, bu saldırıların, Ukrayna'nın askeri potansiyelini azalttığını ifade etti.

    Rusya 2 hafta içinde 190 ı aşkın yabancı paralı askeri öldürdü #3


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