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    Rusya: 2037 askeri altyapı tesisini imha ettik

    Rusya: 2037 askeri altyapı tesisini imha ettik

    Savaşta 10. güne girilirken Rusya 2 bini aşkın askeri altyapı tesisinin etkisiz hale getirildiğini; Ukrayna ise bir Rus helikopterinin imha edildiğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.03.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 15:01
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    Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

    Ukrayna ordusu, saldırılara karşı büyük bir direniş mücadelesi sergiliyor.

    Taraflar zaman zaman ise kayıplara ilişkin bilgilendirme yapıyor.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ordunun Jitomir’de NLAW ve Javelin tanksavar sistemlerinin bulunduğu bir depoyu imha ettiğini duyurdu.

    MARİUPOL'DA ÇEMBER DARALIYOR

    Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberini daraltmaya devam ettiğini belirten Konaşenkov; Pribrajenka, Komsomolskoye, Zagornoye, Dorojniyanka, Reşetilovskoye, Konstantinovka, Şevçenko, Çubarevka, Proletarska ve Lyubimovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini anlattı.

    Rusya: 2037 askeri altyapı tesisini imha ettik #1

    10 GÜNDE 2 BİN 37 ASKERİ TESİS İMHA EDİLDİ

    Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini aktaran Konaşenkov,"Operasyonun başlangıcından bu yana toplam 2037 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 71 komuta ve iletişim merkezi, 98 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 61 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

    Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 66 uçak, 708 tank ve zırhlı araç, 74 çok namlulu roketatar, 261 havan topu ve 56 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.

    Rusya: 2037 askeri altyapı tesisini imha ettik #2

    UKRAYNA DA RUS HELİKOPTERİNİ VURDU

    Ukrayna ordusu da Rusya'ya ait askeri bir helikopterin, stinger füzesi ile vurularak imha edildiğini duyurdu. Sosyal medyada imha görüntülerine ait bir video paylaşıldı.

    Öte yandan, ABD Ukrayna'ya 200'ü bu hafta içinde olmak üzere yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağlamıştı.

    Rus ordusuna ait askeri helikopter vuruldu

    Rusya: 2037 askeri altyapı tesisini imha ettik #3

    Rusya: 2037 askeri altyapı tesisini imha ettik #4


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