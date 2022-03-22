Rusya, 27 günde 15 bin 300 askerini kaybetti

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın 27 gün içinde 15 bin 300 asker ve çok sayıda mühimmat kaybettiği bildirildi.

Rusya Ukrayna Savaşı 27'nci gününde devam ediyor...

Ukraynlalılar saldırı altında olan ülkelerinden göç ederken, karşılıklı iki ülkeden de ciddi kayıplar veriliyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın 27 gündür süren savaşa ilişkin kayıpları duyuruldu.

RUSYA YAKLAŞIK 1 AYDA 15 BİN 300 PERSONEL KAYBETTİ

Rusya'nın 24 Şubat - 22 Mart tarihleri arasında 15 bin 300 personel kaybettiği belirtilirken, ayrıca 509 tank, bin 556 zırhlı askeri araç, 252 topçu atış sistemi, 80 çok namlulu roketatar, 45 hava savunma sistemi, 99 uçak, 123 helikopter, 35 insansız hava aracı, bin otomobil, 70 yakıt ikmal tankeri, 3 gemi ve 15 özel askeri ekipman imha edildi.