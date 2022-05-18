Rusya, 27 İspanyol diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 İspanyol diplomatın mütekabiliyet ilkeleri çerçevesinde istenmeyen kişi ilan edildiği açıklandı.

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Savaşın sona ermesi için yürütülen diplomatik çabalar devem ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan, bugün yeni bir haber geldi.

Yapılan açıklamada, 27 İspanya diplomatının mütekabiliyet ilkeleri çerçevesinde ‘persona non grata’ yani istenemeyen kişi ilan ettiğini duyurdu.

AA’nın haberine göre; açıklamada, İspanya’nın Moskova Büyükelçisi Marcos Gomez Martinez’in bakanlığa çağrıldığı ve Madrid yönetiminin İspanya’da 27 Rus diplomatı kışkırtıcı bir şekilde istenmeyen kişi ilan etmesinin protesto edildiği ifade edildi.

‘Dostane olmayan adımlar, ilişkileri zedeleyebilir’

Söz konusu adımların dostane olmadığı vurgulanırken, Rusya ile İspanya arasında ilişkilerin zedeleneceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Buna cevap olarak, İspanya’nın Moskova Büyükelçiliğinde ve St.Petersburg Başkonsolosluğunda görevli 27 diplomat ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Bu kişlerin, büyükelçiye ilgili notanın verilmesinden itibaren 7 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerekiyor.” denildi.

“Beklediğimiz bir karardı”

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, basına yaptığı değerlendirmede, "Beklediğimiz bir karardı. Rus diplomatlar için sınır dışı edilmesi kararı aldığımızda bu tip olayların karşılıklılığı olacağını söylemiştim." dedi.