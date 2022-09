Rusya, Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapılan tek taraflı referandumun ardından Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katıldığını açıkladı.

Rusya, Ukrayna topraklarında tek taraflı olarak düzenlenen referandumların ardından Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölge için resmi adımı bugün attı.

23-27 Eylül tarihleri arasında 5 gün süren referandumların sonucunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk ile Zaporijya ve Herson bölgeleri, ezici çoğunlukla Rusya’ya katılma kararı aldı.

İlhak edilen topraklarla ilgili imza atıldı

Kararın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir açıklama yaparak bu bölgelerin ilhakını duyurdu.

Putin, daha sonra düzenlenen seremoniyle 4 bölgenin Rusya topraklarına katıldığına dair imzayı attı.

"Halk kararını verdi, tercihini yaptı"

Putin imza öncesi yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'nın dört yeni bölgesi var. Bugün Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya alınmasıyla ilgili anlaşmaları imzalayacağız.

Sınırlar mecburen halklarımızı böldü. Milletimizi zor bir duruma koydu. Artık bu önemli değil Sovyetler Birliği artık yok. Geçmişi geri alamayız ama milyonların iradesinden daha güçlü bir şey olamaz. Yüzyıllardır Rusya'dan geri kalanların Rusya'da olma kararı bugün her şeyden önemlidir.

Rusya, 4 bölgeyi kendi topraklarına kattığını duyurdu



"Bu 4 bölgede yaşayan insanlar artık bizim vatandaşımız oluyor"



Referandum, kadınlara erkeklere çocuklara yapılan haksızlıkları önleyecek. Halkımız dağılmadı, kırılmadı. Bu 4 bölgede yaşayan insanlar artık bizim vatandaşımız oluyor. Bütün askeri adımları durdurmaya ve ateşkese çağırıyoruz. Çünkü 4 bölge halkının yaptığı seçimleri artık tartışmayacağız. Bugün Kiev yönetimi halkın iradesine saygıyla yaklaşmalı. Biz bu toprakları koruyacağız. Yıkılan şehirleri yeniden kuracağız. Güvenli bir hayat sunmak için elimizden geleni yapacağız.

"Rusya şimdi ayağa kalkıyor"



Ukrayna'daki yönetemin ve Batı'nın bize karşı çok sert duruşu var. 90'lı yıllar geçmişte kaldı. Rusya şimdi ayağa kalkıyor. Biz her şeye karşı durmaya devam ediyoruz. Hiçbir kimse büyük ve zengin Rusya'yı görmek istemiyor. Kimseye zenginliğimizi çalmasına izin vermeyeceğiz.





"Batı cezalandırılmayacağını düşünüyor fakat her şey yerini bulacak"



Bizim geleceğimiz onlar için tehdittir. Rusya'yı yok etmek istiyorlar ama Rusya bize lazım. Hatırlatmak isterim ki, her ülke başrol oynamak istiyor ama Rusya her zaman Rusya kalacak. Batı cezalandırılmayacağını düşünüyor fakat her şey yerini bulacak. Söyledikleri her şey yalan çıkıyor.

"Batı, Uluslararası Hukuk nedir unutmaya başladı"



Batı kendisine uygun bir adaleti savunuyor. Batı bugün bütün sınırlara tehdittir. Bu sınırların nerede olacağına onlar karar veriyor. Bu hakkı onlara kim verdi. Buradaki duruma insanlar karar verdi. Batı, Uluslararası Hukuk nedir unutmaya başladı. Yalan yaymaya devam ediyorlar.

Biz bu siyasi Nazilere karşı duracağız. Bu bütün dünyaya kötülüğün örneğidir. Kendilerinin sorumsuzluğunu başkalarına atıyorlar. Onların istediğini herkesin yapması gerektiğini savunuyorlar."





Ukrayna topraklarının yüzde 18'ini kapsıyor

Bu karar ile birlikte Moskova, Rus güçlerinin kontrolü altında olan ve Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan kesim ile birlikte; kontrolü altında bulunmayan ve ülkenin yüzde 3'ünü oluşturan bölümünü ilhak etmeyi planlıyor.

Ukrayna ordusunun hala savaştığı cephe hatları bu referanduma dahil edildi. Böylelikle ilhak kararı Ukrayna topraklarının yüzde 18’ini kapsıyor.

Ukrayna: Çok sert karşılık vereceğiz

Öte yandan Ukrayna lideri Zelensky, 4 bölgedeki referandumları ‘düzmece’ olarak belirtmiş ve Ukrayna topraklarını ilhak etmeye yönelik girişim olarak nitelendirmişti.

Zelensky, konuya ilişkin bir kez daha konuştu ve bu adıma 'çok sert' bir karşılık verileceğini duyurdu.

Zelensky'nin ardından ABD lideri Joe Biden, bugün yaptığı son açıklamada Washington'ın Rusya'nın Ukrayna topraklarını el koyma hamlesini 'asla' tanımayacağını söyledi.

"Asla kabul etmeyeceğiz"

İngiltere'den de bu sabah aynı açıklama geldi. Başbakan Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesini asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Washington ve Brüksel, tehlikeli referandum hamlesi nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulanacağını da duyurdu.