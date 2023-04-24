Rusya: 60'a yakın yabancı savaşçıyı etkisiz hale getirdik Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, yürüttükleri savaşla ilgili son gelişmeyi paylaştı.

AA

Rus ordusu, onlarca yabancı paralı savaşçıyı etkisiz hale getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Gürcü Lejyonu" şeklinde anılan yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı noktayı vurdu.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da devam eden savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"60 kadar savaşçı etkisiz hale getirildi"

İskender füze sistemiyle 21 Nisan’da Donetsk bölgesinde Konstantinovka şehrindeki kütüphane binasında yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı noktayı ve silah deposunu vurduklarını belirten Konaşenkov, şöyle dedi:

Saldırı sonucunda 'Gürcü Lejyonu' olarak adlandırılan 60 kadar savaşçı, 15 askeri teknik araç söz konusu bölgede etkisiz hale getirildi. 20 kadar paralı savaşçı da ağır yaralandı.



Öldürülen 'Gürcü Lejyonu' savaşçıları geçen yıl mart ayında Kiev yakınlarında Rus askerlerine vahşice işkence yapılması ve öldürülmesi olayına karışmışlardı.

Konaşenkov, Rus askerlerinin öldürülmesine karışan her yabancı paralı savaşçının hakkında bilgi sahibi olduklarını ve hepsinin cezalandırılacağını söyledi.

Bahmut’ta çatışmalar devam ediyor

Donetsk istikametinde Artyömovsk (Bahmut) şehrinin batı mahallelerinde saldırı müfrezelerinin çatışmalarının sürdüğünü aktaran Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin, operasyonel-taktik birlikleri, topçu birlikleri ve hava kuvvetleriyle birlikte saldırı müfrezelerini desteklediğini ve Ukrayna ordusunun kanatlardan saldırı girişimlerini engellediğini dile getirdi.

Gün içinde bölgede Rus savaş uçaklarının 8 sorti yaptığını kaydeden Konaşenkov, topçuların ise 76 atış gerçekleştirdiğini ifade etti. Konaşenkov, "Bogdanovka yerleşim biriminde Artyömovsk şehri yönüne ilerleyen düşman birlikleri bozguna uğratıldı." diye konuştu.

"Ukrayna'nın Sivastopol’e saldırısı önlendi"

Rus Sözcü Konaşenkov, Moskova saatiyle gece 3.30'da Ukrayna ordusunun Sivastopol'de Karadeniz Filosu’nun bulunduğu üsse üç insansız sürat teknesiyle saldırıda bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: