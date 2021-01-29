Rusya, 8 Şubat'ta üniversitelerde yüz yüze eğitime başlayacak

Ülkede uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren yüksek öğretim kurumları yüz yüze eğitime dönecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen Rusya'da, yeni bir karar alındı.

Rusya Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı yüksek öğretim kurumları, ülkenin bölgedeki epidemiyolojik durumuna göre 8 Şubat'ta yüz yüze eğitime dönecek.

TEDBİRLER ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM BAŞLAYACAK

Okullardaki eğitim sürecinin koronavirüse karşı belirlenen kurallar doğrultusunda sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Rusya'nın başkenti Moskova ve St. Petersburg kentindeki yüksek öğretim kurumları, 13 Kasım 2020'de uzaktan eğitim uygulamasına geçmişti. Ülkenin diğer bölgelerindeki okullarla ilgili karar ise salgın durumuna göre alınmıştı.

SALGIN BİLANÇOSU

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte vaka sayısı 19 bin 238 artarak 3 milyon 813 bin 48'e, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 534 artışla 72 bin 185'e çıktı.

Son 24 saatte 26 bin 204 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısı 3 milyon 255 bin 462'ye ulaştı.

RUSYA'DA KORONAVİRÜS SÜRECİ

Rusya'da ilk koronavirüs vakası 31 Ocak 2020'de tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart 2020'de kaydedilmişti.

Ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısı, 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kayıtlara geçmişti.

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı. Aşılama, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla yapılıyor.