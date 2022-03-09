Rusya: ABD, bize ekonomik savaş ilan etti

Rusya: ABD, bize ekonomik savaş ilan etti

Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington yönetiminin son adımını değerlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve kömür ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

Biden, yaptırımlara ilişkin kararnameye imzayı atarken, Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

ABD'NİN YAPTIRIMLARINA TEPKİ

Açıklamada, söz konusu kararname ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek için kullandığı ekonomik kaynaklardan daha da mahrum bırakılacağı belirtildi.

Moskova yönetimi, Washington yönetiminin son hamlesini "ekonomik savaş olarak yorumladı.

"EKONOMİK SAVAŞ İLAN ETTİLER"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland'ın "Ukrayna'daki krizin Putin'in stratejik yenilgi almasıyla çözüme ulaşacağı" şeklindeki açıklaması soruldu.

Peskov, "ABD, Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti ve bu savaşı sürdürüyor. Fiilen durum bu." dedi.

"ÇIKARLARIMIZ İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

ABD'nin tüm dünyayı Rusya'ya karşı yaptırımlara dahil etmeye çalıştığını göz önünde bulundurarak Moskova'nın bu savaşı kaybetmeme şansının ne olduğuna ilişkin bir soruya Peskov, "Çıkarlarımız için en iyisini yapacağız." yanıtını verdi.

RUSYA'DAN İTHAL EDİLEN PETROL MİKTARI

Dmitriy Peskov, olası misilleme yaptırımları hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.

Öte yandan ABD, geçen yıl Rusya'dan günlük yaklaşık 700 bin varil ham petrol ve rafine edilmiş petrol ürünleri ithal etti.

Beyaz Saray, son yaptırımlara ilişkin açıklamada, "Bu adım, Rusya'yı her yıl ABD'li sürücüler ve tüketicilerden elde edilen milyarlarca dolarlık gelirden mahrum bırakacak." ifadesini kullandı.