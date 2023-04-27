Rusya: ABD ile Fransa, Ermenistan-Azerbaycan meselesinde dürüst değil Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, her iki ülkenin, Güney Kafkasya'da barışın sağlanmasıyla ilgilenmediğini söyledi.

AA

ABD ile Fransa'nın Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerilim karşısındaki tutumu, Rusya'nın tepkisini çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında konuya değindi, Washington ve Paris'in dürüst olmadığını söyledi.

Karabağ bölgesinde Laçın Koridoru'ndaki duruma değinen Zaharova, söz konusu durumun Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020'de imzaladığı üçlü bildiri doğrultusunda çözülmesi için gerekli adımların atıldığını dile getirdi.

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Zaharova, "Ermenistan'ın bu duruma karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlerin bulunmasına katkı sağlamasının önemli olduğunu" vurguladı.

Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanlarının başkent Moskova'da görüşmesi ihtimaliyle ilgili soru üzerine Zaharova, "Görüşme konusunda mutabakata varıldı. Görüşme tarihi ileride duyurulacak." ifadesini kullandı.

"Washington ve Paris'in girişimleri siyaset ve konjonktüre dayalı"

Zaharova, Batılı ülkelerin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusundaki pozisyonlarını da değerlendirerek şöyle dedi:

Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile ABD temsilcileri, Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesi konusunda 'dürüst arabulucu' rolü için başvuruda bulunmuştu. Mevcut duruma bakılacaksa bunlar, bu konuda başarısız oldu.



Güney Kafkasya'da barışın sağlanmasıyla ilgilenmiyorlar. Washington ve Paris'in gerçek girişimleri siyaset ve konjonktüre dayalı. Onların planlarında, bölgedeki halkların kaderiyle ilgili endişeler yer almıyor.

"Sudan'daki tarafları itidale çağırıyoruz"

Sudan'daki duruma değinen Zaharova, buradaki çatışmalardan endişe duyduklarını dile getirerek şöyle dedi:

Çatışma taraflarını siyasi irade ve itidal göstermeye, ateşkes için de acilen adımlar atmaya çağırıyoruz.

"Washington'da diğer ülkeleri düşünen yok"

Zaharova, G7 ülkelerinin Rusya'ya ihracatı yasaklama girişimlerine ilişkin ise "yeni yaptırımların uygulanması durumunda buna gerekli yanıtı vereceklerini" vurguladı ve ekledi: