Rusya: ABD ile ihtilafın en sıcak aşamasında bulunuyoruz Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "ABD, Rusya ile doğrudan hibrit savaşına dahil oluyor" dedi.

AA

Moskova'dan, ABD ile ilişkilere dair değerlendirme yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin seyrettiğini söyledi.

"Rusya ile doğrudan hibrit savaşa dahil oluyorlar"

Ryabkov, Sputnik Radyo'da yaptığı konuşmada, konuya yönelik şu değerlendirmede bulundu:

Halihazırda ABD ile ihtilafın en sıcak aşamasında bulunuyoruz. Bu devletin, çeşitli yönlerde Rusya ile doğrudan hibrit savaşına dahil olduğunu gözlemliyoruz.

"Nükleer savaşın kazananı olmaz"

Bu savaşın bazı biçimlerinin eşi benzeri görülmemiş olduğuna dikkati çeken Ryabkov, bunların soğuk savaş döneminde bile var olmadığını aktardı.

Şu anda nükleer çatışma konusunda çok konuşma yapıldığını anlatan Ryabkov, Rusya'nın ise her zaman nükleer savaşının kazananının olmayacağını dile getirdiğini hatırlattı.

"Ateşle oynuyorlar, ölümcül bir hata olur"

ABD'nin "düşüncesizce, kışkırtıcı bir şekilde ve pervasızca" birçok yönden durumu tırmandırmaya çalıştığını dile getiren Ryabkov, hasımlarının Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratma yeteneklerine dair temelsiz inanca sahip olduğunu ifade etti.

Ryabkov, "Bu, kelimenin tam anlamıyla ateşle oyundur." diye konuştu.

Ryabkov, ABD'nin, Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tecavüz halinde "her türlü önlemi alma, her yolu kullanma" kararlılığını hafife almasının "ölümcül bir hata" olacağını sözlerine ekledi.