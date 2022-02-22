Rusya: ABD ile müzakereye hazırız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, diplomasiden yana olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile işgal olmaması durumunda görüşebileceğini söyledi.

Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın 24 Şubat'ta Cenevre'de bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

İKİ BÖLGEYİ TANIMA KARARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, sözde 'Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin' bağımsızlığını tanıma kararının diyalog sürecine etkisi olmadığını söyledi.

"MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Kararın Lavrov ile Blinken arasındaki görüşme planlarını etkileyip etkilemediği sorusuna Zaharova, "En zor zamanlarda bile müzakere sürecine hazır olduğumuzu söyledik. Pozisyonumuz aynı." dedi.

TASS'ın haberine göre, Zaharova ayrıca, "Her zaman diplomasinin yanındayız." diye konuştu.