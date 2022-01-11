Rusya: ABD, Kazakistan için bize nasihat veremez

Rusya: ABD, Kazakistan için bize nasihat veremez

ABD'deki Rus Büyükelçiliği, Washington'dan Orta Asya ülkesine ilişkin yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan'a asker gönderen Rusya ile ABD arasında başlayan tartışma sürüyor.

Son açıklama, ABD'deki Rusya Büyükelçiliği'nden geldi.

"ABD BİRLİKLERİNİN AKSİNE..."

Açıklamada, "Suriye ve Kosova topraklarını işgal eden ABD birliklerinin aksine, KGAÖ barış güçleri, yetkililerin talebi üzerine güvenliği sağlama misyonunu yerine getiriyor." denildi.

"NASİHAT VEREMEZSİNİZ" AÇIKLAMASI

"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın basın servisinin, düzenin nasıl yeniden tesis edileceğine ve insan haklarının nasıl korunacağına dair nasihat vermek için hiçbir gerekçesi yoktur." ifadesine yer verildi.

"RUSLAR BİR KERE EVİNİZE GİRİNCE..."

Rus diplomatlara göre, geçmişte "Balkanlar, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki istikrar ve güvenlik, ABD'nin sistematik müdahalesi nedeniyle büyük ölçüde baltalandı."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, daha önce yaptığı açıklamada, "Ruslar bir kere evinize girince, geri çıkarmak çok zor olabilir. Kazak kolluk kuvvetlerinin protestolarla başa çıkma kapasitesi olduğuna inanıyorum. Neden dışarıdan yardım isteme ihtiyacı duydukları belirsiz." demişti.