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    Rusya: ABD, Ukrayna savaşına doğrudan müdahil oldu

    Ülkedeki Savunma Bakanlığı, kanıtların, Washington'un Ukrayna savaşına katıldığının işareti olduğunu iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 10:03
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    Rusya: ABD, Ukrayna savaşına doğrudan müdahil oldu

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Kiev'e destek veren Batılı ülkeler arasında ABD de yer alıyor.

    Bu kapsamda Ukrayna'ya, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) gönderildi.

    "Amerikalı casuslar koordine etti"

    Moskova'dan yapılan açıklamada, Amerikalı casusların, Ukrayna'nın Rus kuvvetlerine yönelik füze saldırılarını onayladığı ve koordine ettiği ileri sürüldü.

    Rusya Savunma Bakanlığı, "Bütün bunlar, Beyaz Saray ve Pentagon'un iddialarının aksine, Washington'un Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu inkar edilemez bir şekilde kanıtlıyor." dedi.

    ABD'nin Kiev'e silah yardımları

    Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesini istediğini ve Kiev'e milyarlarca dolarlık silah sağladığını söylemişti.

    Ancak ABD'li yetkililer, ABD ve Rus askerleri arasında doğrudan bir çatışma istemiyor.

    Rusya: Biden yönetimi sorumlu

    Rusya, Ukrayna'nın doğusunda Rus destekli güçler tarafından kontrol edilen bölgelerdeki sivil hedeflere yönelik füze saldırılarından Biden yönetiminin sorumlu olduğunu iddia ediyor.

    Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Donbas ve diğer bölgelerdeki yerleşim bölgelerine ve sivil altyapıya yapılan ve sivillerin toplu ölümleriyle sonuçlanan tüm roket saldırılarından doğrudan sorumlu olan Biden yönetimidir." ifadesi kullanıldı.

    Rusya: ABD, Ukrayna savaşına doğrudan müdahil oldu #1


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