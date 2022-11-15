Rusya: ABD ve AB vaatlerini uygularsa tahıl sevkiyatı önündeki engeller kalkar

BM’ye ABD ve AB tarafından tahıl anlaşmasına yönelik yazılı vaatlerde bulunulduğunu belirten Lavrov, vaatlerin uygulanması durumunda Rusya’nın sevkiyat engellerini kaldıracağını söyledi.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali Adası'nda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lavrov’a, Rusya'nın hangi şartlar doğrultusunda tahıl anlaşmasını uzatacağı soruldu.

Bu şartların ‘basit’ olduğunu ve söz konusu anlaşmada yer aldığını belirten Lavrov, tahıl anlaşmasının Rus tahılının sevkiyatı üzerindeki engellerin kaldırılmasını da içerdiğine dikkati çekerek, şimdilik bu konuda herhangi bir ilerlemenin olmadığının altını çizdi.

“Vaatler uygulanırsa tahıl sevkiyatı üzerindeki engeller kaldırılacak”

AA’nın haberine göre; Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün görüştüğünü aktaran Lavrov, şunları kaydetti:

"Genel Sekreter, ABD ve AB'nin kendisine kağıt üzerinde de vaatler verdiğini aktardı. Bu vaatler, iyi niyeti içeriyor gibi görünüyor. Bunlar uygulanırsa, Rus gübre ve tahılının sevkiyatı üzerindeki engeller kaldırılacak. Ancak, mesele kağıt değil, bunların uygulanmasıdır. Genel Sekreter, bunun kendisi için öncelikli bir konu olduğuna yemin etti. Bunun gerçekleşeceğini umuyorum."

“Ukrayna, müzakerelerden vazgeçti”

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakere sürecine değinen Lavrov, bu süreci Ukrayna yönetiminin frenlediğini belirterek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, Rusya ile müzakereleri yasaklayan bir karar imzaladığına dikkati çekti. Lavrov, "Müzakerelerden vazgeçmediğimizi defalarca teyit ettik. Ukrayna, müzakerelerden vazgeçti. Ukrayna, müzakere etmekten ne kadar çok kaçınırsa, o kadar zor anlaşma olacak." diye konuştu.

Sergey Lavrov, ABD'nin, Rusya ile Ukrayna'nın müzakereleri için zemin hazırladığı yönündeki iddiaların söylenti olduğunu vurgulayarak, "Bu söylentiler sürekli ortaya çıkıyor ve kayboluyor. Bunları artık dikkate almıyoruz. Batı'nın, Zelensky'i disiplin etme ve kendisine, bu şekilde devam edilemeyeceğini anlatma konusunda istekli olduğunu görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

“Zelensky, savaş, Rusya karşıtı ve saldırgan retoriğini kullandı”

Zelensky'nin G20 Zirvesi'ndeki konuşmasına değinen Lavrov, "O, Batı'nın herhangi bir tavsiyesini şimdilik dinlemiyor. Zelensky, savaş, Rusya karşıtı ve saldırgan retoriğini kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

“AB ve NATO, Ukrayna'da hibrit savaşın hibrit tarafları oldu”

Ukrayna'da hibrit savaşın devam ettiğini belirten Lavrov, bu savaşın Batı tarafından hazırlandığını ve başlatıldığını söyledi. Lavrov, "AB ve NATO, Ukrayna'da hibrit savaşın hibrit tarafları oldu. Bu, silah sevkiyatı, askerlerin eğitimi, istihbarat bilgilerinin paylaşılması desteği, hedeflerin belirlenmesi konusundaki yardımı kapsıyor. Amerikalılar bunu yapıyor." sözlerini sarf etti.