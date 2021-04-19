Euro
9.7409
0.71%
Dolar
8.0872
0.36%
Altın
460.79
0.09%
Borsa
1.377
-2.2%
Bitcoin
451.000
-2.54%
EXEN Coin
26.50
-5.45%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Rusya, ABD ve Norveç uçaklarını engelledi

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barents Denizi üzerinde ABD donanmasına ait P-8A Poseidon ve Norveç Hava Kuvvetlerine ait P-3C Orion tipi devriye uçaklarını engellendiği belirtildi.
    • İHA
    • 19.04.2021 - 19:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, ABD ve Norveç uçaklarını engelledi

    Rusya ve Norveç arasında yer alan Barents Deniz'inde Rusya’dan ABD ve Norveç uçaklarına müdahale geldi.

    Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya ait MİG-31 tipi savaş uçağının Barents Denizi üzerinde keşif uçuşu yapan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon ve Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait P-3C Orion tipi devriye uçaklarına engelleme yaptığı duyuruldu.

    KURALLARA BAĞLILIK MESAJI

    ABD ve Norveç'e ait uçakların sınır ihlali gerçekleştirmediğini ve Rus uçağının müdahalesinin ise uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten Merkez, "Havadaki hedefleri belirlemek ve Rusya devlet sınırının ihlalini önlemek için bir MİG-31 savaş uçağı kaldırıldı. Rus mürettebatı, ABD donanmasına ait P-8A Poseidon ve Norveç Hava Kuvvetlerine ait P-3C Orion tipi devriye uçaklarını tespit etti ve onlara Barents Denizi üzerinde eşlik etti" ifadeleri kaydedildi.

    Rusya, ABD ve Norveç uçaklarını engelledi #1

    Rusya, ABD ve Norveç uçaklarını engelledi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir