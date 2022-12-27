Petrol
84.42
-0.09%
Euro
19.9341
0.33%
Dolar
18.699
0.19%
Altın
1.086
0.70%
Borsa
5458
-0.84%
Bitcoin
319.653
0.06%
BTXN Coin
6.84
3.95%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Rusya: ABD, Vladimir Putin'i ortadan kaldırmakla tehdit ediyor

    Washington'dan kendilerine yönelik tehdit olduğunu savunan Lavrov, "Rus Devlet Başkanı'nın ortadan kaldırılması tehdidinden bahsediyoruz" dedi. Lavrov, Kiev yönetimine de uyarıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya: ABD, Vladimir Putin'i ortadan kaldırmakla tehdit ediyor

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin kendilerine yönelik "tehlikeli" planları olduğunu iddia etti.

    Lavrov, adı açıklanmayan Pentagon yetkililerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiziksel olarak ortadan kaldırılması anlamına gelebilecek bir "darbe" ile Kremlin'i vurmakla tehdit ettiklerini öne sürdü.

    Batı'nın Rusya'yı çevrelemeyi amaçlayan politikasının son derece tehlikeli olduğunu belirten Lavrov, "Nükleer güçlerin doğrudan silahlı çatışması riskini taşıyor." dedi.

    "Putin'i fiziksel olarak ortadan kaldırmakla tehdit ediyorlar"

    Lavrov, Putin'e yönelik dile getirdiği tehdide ilişkin, "Washington daha ileri gitti: orada, Pentagon'dan bazı yetkililer aslında Kremlin'e 'boynunu vurma darbesi' uygulamakla tehdit etti.

    Aslında, Rus Devlet Başkanı'nın fiziksel olarak ortadan kaldırılması tehdidinden bahsediyoruz. Bu tür fikirler gerçekten birileri tarafından ortaya atılıyorsa, bu tür planların olası sonuçları hakkında çok dikkatli düşünmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

    Rusya: ABD, Vladimir Putin i ortadan kaldırmakla tehdit ediyor #1

    "Nükleer savaşın kazananı olmaz"

    Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin NATO ülkelerinden Rusya'ya karşı önleyici nükleer saldırı talebinde bulunduğunu belirterek, böyle bir savaşta kazanan olmayacağını vurguladı.

    Lavrov, "ABD'de ve genel olarak Batı'da nükleer silahlar konusundaki propagandayı derin bir endişeyle not ediyoruz." diye ekledi.

    Rusya: ABD, Vladimir Putin i ortadan kaldırmakla tehdit ediyor #2

    Lavrov: ABD ve NATO'yu çatışmaya çekmeye çalışıyorlar

    TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakanı'na göre, Kiev yönetimi, ABD ve diğer NATO üyelerini Rus ordusuyla silahlı çatışmaya çekmeye çalışıyor.

    Ukrayna'nın kontrolü altındaki bölgelerin askerden arındırılması gerektiğini savunan Lavrov, aksi takdirde konuya Rus ordusunun karar vereceğini aktardı.


    Yayanın ölümüne neden olan sürücü avukat çıktı
    3. Sayfa

    Yayanın ölümüne neden olan sürücü avukat çıktı

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği üçüncü ülke oldu
    Ekonomi

    Türkiye, dünyada en çok turistin geldiği üçüncü ülke oldu

    Görüş Bildir