Rusya: ABD'nin Ukrayna'daki Patriot'ları meşru hedefimiz olacak

Moskova yönetimi, Washington'u Ukrayna'ya hava savunma sistemleri göndermemesi yönünde uyardı.

Rusya'dan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ABD ziyaretine ilişkin değerlendirme yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna'ya sevk edeceği Patriot hava savunma sistemlerinin kendileri için meşru hedef olacağını söyledi.

Zelensky'nin ziyaretine tepki: Üzüntü duyuyoruz

Peskov, "ABD, fiilen ve dolaylı olarak son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor. Ne Başkan Biden'ın ne de Zelensky'nin Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazır oldukları şeklinde algılanabilecek herhangi bir şey söylememiş olmalarından üzüntü duyuyoruz." dedi.

"Patriot'lar hedefimiz olacak"

Ukrayna'ya gönderilecek olan Patriot'ların hedef alınıp alınmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, şöyle dedi:

"Evet elbette, Ukrayna ordusunun kullandığı tüm silahlar gibi çünkü özel askeri operasyonun hedeflerinden birisi de Ukrayna’nın askersizleştirilmesidir."





ABD'den 1,85 milyar dolarlık askeri yardım

AA'nın haberine göre, Peskov, Ukrayna'ya yönelik artan silah sevkiyatının mevcut durumun çözümüne katkı sağlamadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurmuştu.