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    Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteği çatışmaları uzatıyor

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı İvan Neçayev, ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteğinin çatışmaları uzattığını söyledi.
    • 11.08.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 17:21
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    Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteği çatışmaları uzatıyor

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı İvan Neçayev, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Ukrayna'daki savaşa değinen Neçayev, ABD'nin 8 Ağustos'ta Ukrayna'ya 1 milyar dolar destek sağlayacağını duyurduğuna dikkati çekti.

    "Bu politika çatışmaları uzatıyor"

    Neçayev, "ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı toplam askeri yardımın hacmi, Joe Biden'ın başkanlık döneminin başlamasından bu yana 9,8 milyar dolar ve 2014'ten bu yana 11,8 milyar dolara ulaştı. Bu politika, çatışmaları uzatıyor ve durumun çözümüne katkıda bulunmuyor." dedi.

    Rusya: ABD nin Ukrayna ya askeri desteği çatışmaları uzatıyor #1

    El-Kaide liderinin öldürülmesi

    Terör örgütü El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin geçen ay Afganistan'da ABD'nin insansız hava aracı (İHA) ile öldürülmesini de değerlendiren Neçayev, "ABD'nin bu konudaki açıklamalarını doğrulayamıyoruz. Washington, kamuoyuna söz konusu teröristin yok edildiğine dair herhangi bir kanıt sunmadı." şeklinde konuştu.

    Olayın, Afganistan topraklarında gerçekleştiğine işaret eden Neçayev, "ABD'nin uluslararası hukuka ve yabancı devletlerin ulusal egemenliğine saygı göstermediğini" vurguladı.

    Neçayev, Rusya ve ABD arasında tutuklu Rus ve ABD vatandaşlarının takası meselesine değinerek bu konuda iki ülkenin ilgili kurumları arasında temasların sürdürüldüğünü aktardı.

    Rusya: ABD nin Ukrayna ya askeri desteği çatışmaları uzatıyor #2

    Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönüllü asker göndermeyi teklif ettiği iddiası

    Kuzey Kore'nin, Rusya'ya Ukrayna'da savaşmak için 100 bin gönüllü asker gönderme teklifinde bulunduğu yönündeki haberleri değerlendiren Neçayev, bu iddiaların "yalan" olduğunu söyledi.

    Neçayev, "Bu konuda müzakere yapılmıyor ve Kuzey Koreli gönüllü askerlerin Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerine gönderilmesi planlanmıyor." ifadesini kullandı.

    Rusya: ABD nin Ukrayna ya askeri desteği çatışmaları uzatıyor #3


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