Washington Büyükelçiliği, ABD'nin çatışmanın içine çekildiğini söyledi. Patriot konusunda atılacak adımın, öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

ABD'nin, Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

Planda sona yaklaşıldığı, tedarik onayının bu hafta bitmeden verileceği konuşuluyor.

Patriot uyarısı: Öngörülemeyen sonuçlara yol açar

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, yaptığı açıklamada, söz konusu sistemlerin Kiev'e gönderilmesi halinde, bunun öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "ABD'de, Kiev'e son teknoloji hava savunma sistemleri göndermeye yönelik iddia edilen hazırlıklar hakkında bilgilendirme kampanyası başlatıldı. Eğer doğruysa, ABD yönetiminin öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek yeni bir provokatif adımına tanık olacağız." denildi.

"ABD, çatışmanın içine çekiliyor"

Devam eden silah sevkiyatının, yalnızca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi güçlendireceği ve onu Donbas, Herson ve Zaporijya bölgelerindeki sivillere karşı yeni suçlar işlemeye iteceği savunuldu.

Öte yandan, "Patriot sistemleri teslim edilmese bile ABD, Sovyet sonrası cumhuriyette artan bir şekilde çatışmanın içine çekiliyor." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'ya silah sevkiyatının arttığı ve istihbarat verileri sağlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Ukrayna ihtilafının uzamasından ABD sorumludur"

"Amerikan askeri uzmanlarının savaş bölgesine gönderilmesi giderek daha sık tartışılıyor. Ayrıca ABD vatandaşları çatışmaya paralı asker olarak katılıyor.

Washington'ın stratejisi, yalnızca Rusya-Amerikan ilişkilerine büyük zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda küresel güvenlik için ek riskler oluşturuyor. Ukrayna ihtilafının uzamasından ve tırmanmasından ABD sorumludur."

Peskov: Meşru hedefler olarak görülecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e Patriot tedarik edilmesi durumunda, bu sistemlerin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedefler olarak görüleceği konusunda uyarmıştı.