Rusya, AB'nin yaptırımlarına karşılık verdi Moskova yönetimi, ülkeye giriş yasağı uyguladığı Avrupa Birliği kurum ve yetkililerinin listesini genişletti.

AA

Kremlin, yeni yaptırım paketi açıklayan Brüksel'e karşı harekete geçti.

İlan edilen yaptırım listesine yine aynı şekilde karşılık verilirken, Moskova'dan açıklama yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 11'inci yaptırım paketinin onaylanması üzerine Moskova yönetimi de yaptırım uyguladığı AB'li yetkili ve kurum listesini genişletti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AB'nin yeni yaptırım paketinin "gayrimeşru" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu düşmanca eylemlere yanıt olarak Rusya tarafı, ülkeye giriş yasağı uyguladığı AB kurum ve yetkililerinin listesini önemli ölçüde genişletti." denildi.

Rusya yaptırımların kapsamını artırdı

Yaptırım listesinin, AB ülkelerinden kolluk kuvvetleri, devlet ve ticari kuruluşlarının temsilcileri, Ukrayna'ya silah ve teçhizat yardımında bulunan AB vatandaşları, Rusya'ya yaptırım uygulamaktan sorumlu Avrupa yapılarının temsilcileri ile genişletildiği kaydedildi.

Rusya karşıtı açıklamalarda bulunan AB parlamenterlerinin de yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

İsimler açıklanmadı

Açıklamada, yaptırıma tabi tutulan kişi ve kuruluşların sayı ve isimlerine yer verilmedi.

Şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçiren AB, bugün 11'inci yaptırım paketini resmen onaylamıştı.