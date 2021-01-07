Rusya: Amerikan demokrasisi topallıyor

Moskova'dan yapılan açıklamada, "narsist" olarak tanımlanan Trump'ın, yaşananların fitilini ateşlediği belirtildi.

ABD'de Kongresi'nde yaşanan baskınla ilgili Rusya'dan açıklama geldi.

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Senatör Konstantin Kosaçev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington’da Başkan Donald Trump’a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesini değerlendirdi.

"TRUMP'IN MACERACILIĞI"

Washington’daki olayların birkaç sebebi bulunduğunu belirten Kosaçev, bu sebeplerden birinin Trump’ın “narsistliği, eksantrikliği ve maceracılığı” olduğunu savundu.

"AMERİKAN DEMOKRASİSİ HER İKİ AYAĞININ ÜZERİNDE TOPALLIYOR"

Olayların diğer sebebinin ise 3 Kasım’da düzenlenen seçimin sonuçlarındaki belirsiz kaymalar ve Georgia eyaletindeki seçim sonuçları olduğunu kaydeden Kosaçev, bu kez kaybeden tarafın, kazananları seçim sonuçlarını tahrif etmekle suçlamak için fazlasıyla gerekçesi olduğunu ileri sürdü. Kosaçev, “Açıkça Amerikan demokrasisi her iki ayağının üzerinde topallıyor.” ifadelerini kullandı.

TRUMP TARAFTARLARI KONGRE BİNASINA GİRDİ

Demokrasi bayramının artık sona erdiğini kaydeden Kosaçev, ABD’nin demokrasi konusunda bir rota çizemediğini, bu nedenle onu belirleme ve hatta başkalarına empoze etme hakkını da kaybettiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresi'ne yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senato'ya girmişti.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Kongre'deki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresi'nin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saatle 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresi'nin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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