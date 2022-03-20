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    Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu

    Ukrayna’nın Avdiivka kentindeki sivil yerleşim yerleri bombalandı.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 17:20
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    Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu

    Rusya-Ukrayna savaşı 25. gününde de devam ederken, Rusya Ukrayna'nın Avdiivka kentini hedef aldı.

    Kentteki sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının ardından ağır hasar alan çok katlı binalardaki birçok dairede yangın çıktı.

    GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİLER

    Kullanılamaz hale gelen dairelerde yaşayan Ukraynalılar, güvenli bölgelere tahliye edildi.

    Olay yerine gelen Acil Durumlar Servisi personelinin müdahaleleri sonrası yangın söndürüldü. Ölü veya yaralılara ilişkin açıklama yapılmadı.

    Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu VİDEO

    Rusya, Avdiivka da sivil yerleşim alanlarını vurdu #1


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