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Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu
Ukrayna’nın Avdiivka kentindeki sivil yerleşim yerleri bombalandı.
- İHA
- 20.03.2022 - 16:45
- Güncelleme : 20.03.2022 - 17:20
Rusya-Ukrayna savaşı 25. gününde de devam ederken, Rusya Ukrayna'nın Avdiivka kentini hedef aldı.
Kentteki sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının ardından ağır hasar alan çok katlı binalardaki birçok dairede yangın çıktı.
GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİLER
Kullanılamaz hale gelen dairelerde yaşayan Ukraynalılar, güvenli bölgelere tahliye edildi.
Olay yerine gelen Acil Durumlar Servisi personelinin müdahaleleri sonrası yangın söndürüldü. Ölü veya yaralılara ilişkin açıklama yapılmadı.
Rusya, Avdiivka'da sivil yerleşim alanlarını vurdu VİDEO