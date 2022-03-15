Rusya, Avrupa Konseyi'nden çıktı

Rusya, çıkarılması için yapılacak oylamaya 2 saat kala Avrupa Konseyi'nden çıktığını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşında 20’inci gün geride kalırken, Batılı ülkelerin Moskova'ya yönelik yaptırım dalgası da devam ediyor.

Her geçen gün genişletilerek artan yaptırımlar; finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsıyor.

Bu yaptırımlardan bir tanesi de Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasıydı.

RUSYA, OYLAMAYA 2 SAAT KALA AVRUPA KONSEYİ'NDEN ÇIKTI

Çıkarılması için yapılacak oylamaya 2 saat kala, Rusya'dan son dakika hamlesi geldi. Rusya, konseyden ayrıldığını duyurdu.

RUSYA, KATILMAYACAĞINI BELİRTMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya düşmanca davranan Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin "Avrupa Konseyi'nin çizgisini ve Avrupa’da ortak insani hukuk alanını ihlal etmeye devam ettiği” ifade edilmiş, Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne katılmayacağının belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca "Rusya, örgütün Batı üstünlüğü ve narsisizm platformuna dönüşmesinde yer almayacak" ifadeleri kullanılmıştı.

İLK ADIMI AVRUPA KONSEYİ ATMIŞTI

25 Şubat’ta Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada, Bakanlar Komitesi'nin, Konseyin tüzüğüne uyumlu şekilde Rusya'nın Komite ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkını askıya almaya karar verdiği belirtilmişti.

Açıklamada Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) tarafı olmaya devam ettiği ifade edilmiş, Rusya adına AİHM'e seçilen hakimin mahkeme üyeliğinin sürdüğü kaydedilmişti.