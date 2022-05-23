Rusya: Avrupa ordusu, AB'ye daha fazla güvenlik sağlamaz

Kremlin Sözcüsü Peskov, kıtada yeni ordu kurma fikrine karşı çıktıklarını söyledi. Bunun Avrupa'ya faydası olmayacağını belirten Peskov, "Güvenlik ve istikrarı teşvik etmez" dedi.

Avrupa Birliği (AB) içindeki Avrupa ordusu tartışmaları yeniden alevlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçmişte yaptığı bir açıklamada, "ABD'den bağımsız, egemen bir AB ordusu" fikrini ortaya atmıştı.

Avrupa ordusu tartışması

Son olarak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyu tekrar gündeme getirdi.

Borrell, AB'nin güvenliğini sağlamak için kendi ordusuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Rusya: Fayda sağlamaz

Moskova'dan yapılan açıklamada ise kıtada yeni ordu kurmanın, Brüksel'e fayda sağlamayacağı şeklindeki görüş paylaşıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Borrell'in Avrupa ordusu kurma fikrinin uygulanmasının kıtadaki güvenliği iyileştirmeyeceğini kaydetti.

"Diplomatik yöntemlerin savunucusu olmadığını biliyoruz"

Peskov, "Sayın Borrel'in anlaşmazlıkları çözmek için diplomatik yöntemlerin bir savunucusu olmadığını biliyoruz. Geldiği görevin aksine, güçlü konumundan hareket etmeye olan bağlılığını sürekli ve alenen gösteriyor." dedi.

"Ukrayna'nın güçlendirilmesi anlamına gelir"

Peskov ayrıca, Borrell'in Ukrayna sorununun "savaş alanında çözülmesi" gerektiğine ilişkin açıklamasını da dile getirdi.

Avrupa ordusu fikrine ilişkin görüşünü paylaşmaya devam eden Peskov, bunun, "AB'nin askerileştirilmesi ve Ukrayna'nın askeri potansiyelinin güçlendirilmesi anlamına geldiğini" savundu.

"Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarı teşvik etmez"

TASS'ın haberine göre, Peskov, "Bu tam olarak Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarı teşvik etmeyecek olan şeydir." diye ekledi.

Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin "güncel ve uyumlu bir Avrupa ordusuna ihtiyacı olduğunu" belirtmişti.