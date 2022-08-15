Rusya: Avrupa'da nükleer kazalar olabilir

Ülkenin eski lideri Medvedev, "Avrupa Birliği'nin nükleer santralleri var. Orada da kazalar olabilir" dedi.

Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği Zaporijya nükleer santrali etrafında Rus ve Ukraynalı güçler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

G7 ülkeleri, santrali Ukrayna'ya "derhal geri bırakması" için Moskova'ya çağrı yaparken, Birleşmiş Milletler, "Santral etrafındaki çatışmalar, felaketle sonuçlanabilir." uyarısında bulundu.

Batı'ya üstü kapalı tehdit

Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Rusya'yı santral çevresine asker konuşlandırarak "nükleer felaket riski yaratmakla" suçlayan Ukrayna'nın Batılı müttefiklerini üstü kapalı tehdit etti.

Hem Ukrayna hem de Rusya, santrale saldırılar konusunda birbirlerini suçluyor.

"Avrupa'nın santrallerinde de kazalar olabilir"

"(Kiev ve müttefikleri) bunun Rusya olduğunu söylüyor." diyen Medvedev, "Aptal Rusfobik halk için bile bu açıkça yüzde 100 saçmalık." ifadesini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin de nükleer santrallere sahip olduğunu unutmayalım. Orada da kazalar olabilir." diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna'ya çağrı: Nükleer uzmanlara izin verin

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, Rusya ve Ukrayna'yı nükleer uzmanların oluşan hasarı ve nükleer kompleksteki güvenliği değerlendirmesine "acilen" izin vermeye çağırdı.