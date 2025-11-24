Rusya: Avrupa’nın Ukrayna’da barış teklifi işe yaramaz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD’nin Ukrayna için hazırladığı 28 maddelik barış planına karşı Avrupa ülkeleri tarafından sunulan alternatif teklifi değerlendirdi. Uşakov, Avrupa’nın önerisinin “yapıcı olmadığını” ve “Rusya’nın çıkarlarına hizmet etmediğini” belirtti.

ABD planındaki bazı maddelerin Rusya açısından daha kabul edilebilir olduğunu söyleyen Uşakov, “Tüm maddeler değil ama çoğu bizim için oldukça uygun görünüyor” dedi.

AVRUPA'DAN ALTERNATİF BARIŞ TASLAĞI

Cenevre’de süren görüşmelerde İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından hazırlanan teklif, Ukrayna’nın daha fazla asker bulundurmasına olanak tanıyor ve NATO’nun 5. maddesine benzer güvenlik garantileri içeriyor.

Değiştirilmiş versiyonda Ukrayna ordusunun barış döneminde 800 bin askerle sınırlandırılması önerilirken, ABD planındaki gibi bazı bölgelerin fiilen Rusya’ya ait kabul edilmesi yerine “temas hattı üzerinden toprak kontrolü müzakeresi” formülü sunuluyor.

Teklif; Ukrayna’nın yeniden inşası için mali tazminat sağlanmasını ve Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının, verdiği zarar karşılanana kadar bu amaçla kullanılmasını da öngörüyor.

ABD PLANI: 100 MİLYAR DOLARLIK FON

ABD’nin 28 maddelik planı ise dondurulmuş Rus varlıklarından 100 milyar doların Ukrayna’nın yeniden inşasına yönlendirilmesini ve bu girişimden elde edilen karın yüzde 50’sinin ABD’ye aktarılmasını içeriyor.

AVRUPA'NIN TEKLİFİ: SEÇİM VE GÜVENLİK GARANTİSİ

Teklifle ilgili bilgi veren bir kaynak, barış anlaşmasının ardından Ukrayna’da en kısa sürede seçim yapılmasının hedeflendiğini belirtti. NATO’nun 5. maddesine benzeyen bir güvenlik garantisinin ise ABD tarafından sağlanmasının önerildiğini aktardı.

ABD: "YENİ BARIŞ ÇERÇEVESİNDE ANLAŞMAYA VARILDI"

Cenevre’deki görüşmeler sonrası Beyaz Saray, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin güncellenmiş bir barış çerçevesi taslağı üzerinde mutabık kaldığını açıkladı.

Açıklamada görüşmelerin yapıcı geçtiği, pozisyonların yakınlaştığı ve “adil, kalıcı barış” için güçlü kararlılık ortaya konduğu ifade edildi.

Ukrayna heyetinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın sona ermesine yönelik çabalarına teşekkür ettiği de belirtildi.

TRUMP-ZELENSKY GÖRÜŞMESİ, PLANI NETLEŞTİRECEK

Konuya yakın bir yetkili, barış planının nihai halinin ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin yüz yüze görüşmesinden sonra kesinleşeceğini belirtti.

Yetkili, “İki lider bir araya gelmeden hiçbir şey tamamlanmış sayılmayacak” ifadelerini kullandı.