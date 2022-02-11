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    Rusya Avrupa'ya gözdağı verdi: S-400'ler aktif edildi

    Rusya Savunma Bakanlığı, "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı kapsamında Belarus’taki S-400 hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 04:15
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    Rusya Avrupa'ya gözdağı verdi: S-400'ler aktif edildi

    Rusya ile Belarus arasında icra edilen "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatının ilk gününde Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus’ta bulunan 2 adet S-400 hava savunma sisteminin aktif edildiği duyurdu.

    "S-400 BİRLİKLERİ, HAVA SAVUNMA GÖREVİNE BAŞLADI"

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Doğu Askeri Bölgesi’ne bağlı S-400 hava savunma füze sistemi birlikleri, Birlik Devleti’nin reaksiyon kuvvetlerinin denetimi sırasında, Brest Bölgesi’ndeki poligonda, Belarus ve Rusya’nın birleşik bölgesel hava savunma sisteminin bir parçası olarak hava savunma görevine başladı” denildi.

    Yaklaşık 1 aydır hazırlığı yapılan tatbikat için Rusya, Belarus’a 2 adet S-400 ile Pantsir-S hava savunma füze sistemleri, 12 Rus Su-35 savaş uçaklarının yanı sıra ağır ve zırhlı kara araçları sevk etmişti. Belarus ile Rusya'nın ortaklaşa başlattığı tatbikatın 20 Şubat’ta sona ermesi bekleniyor.

    Rusya Avrupa ya gözdağı verdi: S-400 ler aktif edildi #1


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