Rusya: Azerbaycan - Ermenistan barışıyla ilgileniyoruz

Lavrov, "Barış anlaşması yapılmasına yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmakla ilgileniyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile Moskova'da bir araya geldi.

Lavrov, Bayramov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, Moskova'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması imzalamakla ilgilendiğini söyledi.

"Elimizden gelen her şeyi yapmakla ilgileniyoruz"

Rus Bakan, "Kamu yapıları, siyaset bilimciler ve parlamenterler arasındaki temasların geliştirilmesi çerçevesi de dahil olmak üzere ulaşım bağlantılarının engellenmesinin kaldırılmasına, sınırların limitinin belirlenmesine, barış anlaşması yapılmasına ve güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmakla ilgileniyoruz." dedi.

Lavrov: İyi bir fırsata sahibiz

Lavrov, Bayramov ile görüşmesinin 2020, 2021 ve 2022'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin vardığı üçlü anlaşmaların uygulanmasına odaklanacağını belirtti ve ekledi:

"Bugün, bu önemli belgede devlet başkanları tarafından ortaya konan ilkelerin, ikili temasların tüm alanlarında nasıl uygulandığını görmek için iyi bir fırsata sahibiz."

Aliyev'in kritik görüşmesi

AA'nın haberine göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, perşembe günü Rusya'nın Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinden sorumlu elçisi İgor Khovaev ile Azerbaycan'ın Ermenistan ile normalleşme sürecini ve Bakü-Erivan barış anlaşmasının hazırlanmasını görüşmek üzere başkent Bakü'de bir araya gelmişti.

2020 sonbaharında, 44 gün süren çatışmalarda Bakü, Karabağ'daki birçok şehir, köy ve yerleşim birimini Ermeni işgalinden kurtardı.