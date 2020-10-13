Rusya, Azerbaycan'ın Türkiye isteğini kabul etmedi

Rusya, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen barış görüşmelerine Türkiye'nin de katılması önerisini reddetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; Rusya, ABD ve Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı himayesi altında çözüm arayışına devam etmesi gerektiğini söyledi.

BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Lavrov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ barış görüşmelerine Türkiye'nin de dahil olması talebinin görüşmelerin formatında bir değişikliğe yol açmasının öngörülmediğini söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan da, "Azerbaycan'a aktif destek veren Türkiye'nin arabuluculuk yapamaz." dedi.

"ÇATIŞMAYI ÇÖZMEK İSTİYORSAK TÜRKİYE OLACAK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Dağlık Karabağ'a ilişkin müzakerelere Türkiye’nin de dahil edilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Türkiye, dünyada ve bölgede istikrar sağlayan bir role sahiptir. Türk liderliğinin açık tutumu sayesinde çatışmalara üçüncü tarafların müdahil olması engellendi. Bu nedenle, Türkiye çatışmaların sonlandırılması da dahil bölgemizde daha büyük bir role sahip olmalıdır. Türkiye'nin çatışmanın çözümünde önemli rol oynaması gerektiğine ve oynayacağına dair hiç şüphe yok. Bunun hukuki mi yoksa fiili mi olacağı ise teknik bir konudur. Çatışmayı çözmek istiyorsak, bu yeni bir formatta çözülmelidir.”