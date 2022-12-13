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    Rusya Başbakanı Mişustin: Bilim insanlarımızı avlamaya çalışıyorlar

    Mişustin, ülkeyi entelektüel kayıptan korumaları gerektiğinin altını çizdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:31
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    Rusya Başbakanı Mişustin: Bilim insanlarımızı avlamaya çalışıyorlar

    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yabancıların Rus bilim insanlarını "avlamaya" çalıştığını öne sürdü.

    Mişustin, uzmanlar konseyi ile yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

    Mişustin'e göre Rus uzmanlar hedefte

    Başbakan Mişustin, "Yabancı kuruluşların gelecek vadeden genç uzmanları ve deneyimli bilim insanlarını daha aktif bir şekilde 'avlamaya' çalışacakları açıktır. Böyle bir niyeti gerçekten saklamıyorlar, bunu alenen açıklıyorlar." dedi.

    Entelektüel sermaye kaybına önlem çabaları

    Mişustin'e göre, "ülkeyi entelektüel ve kültürel sermaye kaybından koruyacak sistemi ayrıntılı olarak düşünmek çok önem" arz ediyor.

    TASS'ın haberine göre, Rus Başbakan, projelerini geliştirmek ve fikirlerini hayata geçirmek isteyenlere destek olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

    Rusya Başbakanı Mişustin: Bilim insanlarımızı avlamaya çalışıyorlar #1


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