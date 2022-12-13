Rusya Başbakanı Mişustin: Bilim insanlarımızı avlamaya çalışıyorlar

Mişustin, ülkeyi entelektüel kayıptan korumaları gerektiğinin altını çizdi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yabancıların Rus bilim insanlarını "avlamaya" çalıştığını öne sürdü.

Mişustin, uzmanlar konseyi ile yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Mişustin'e göre Rus uzmanlar hedefte

Başbakan Mişustin, "Yabancı kuruluşların gelecek vadeden genç uzmanları ve deneyimli bilim insanlarını daha aktif bir şekilde 'avlamaya' çalışacakları açıktır. Böyle bir niyeti gerçekten saklamıyorlar, bunu alenen açıklıyorlar." dedi.

Entelektüel sermaye kaybına önlem çabaları

Mişustin'e göre, "ülkeyi entelektüel ve kültürel sermaye kaybından koruyacak sistemi ayrıntılı olarak düşünmek çok önem" arz ediyor.

TASS'ın haberine göre, Rus Başbakan, projelerini geliştirmek ve fikirlerini hayata geçirmek isteyenlere destek olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.