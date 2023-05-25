Rusya: Batı, Ukrayna’da çatışmayı artırıyor ve uzatıyor

DHA

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna'daki silahlı çatışmayı uzatmak ve tırmandırmak için her şey yapılıyor ve bu çatışma mümkün olan her şekilde askeri olarak destekleniyor. NATO'nun askeri faaliyetleri olabildiğince saldırgan hale gelmiştir.