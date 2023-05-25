Rusya: Batı, Ukrayna’da çatışmayı artırıyor ve uzatıyor

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.
"NATO'nun askeri faaliyetleri olabildiğince saldırgan hale gelmiştir"
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna'daki silahlı çatışmayı uzatmak ve tırmandırmak için her şey yapılıyor ve bu çatışma mümkün olan her şekilde askeri olarak destekleniyor. NATO'nun askeri faaliyetleri olabildiğince saldırgan hale gelmiştir.
Minsk'te nükleer silah anlaşması
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin ile bir araya geldi.
Bakanlar, Rus nükleer silahlarının Belarus topraklarında özel bir depolama tesisinde tutulmasını öngören protokolü imzaladı.
Belarus Savunma Bakanı Hrenin, Batı’nın Rusya ve Belarus üzerinde baskı kurduğunu belirterek şöyle konuştu:
Batı, ülkelerimizin ulusal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm alanlarda hem Belarus Cumhuriyeti hem de Rusya Federasyonu üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı uygulamaktadır.