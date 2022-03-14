Petrol
109.31
-2.98%
Euro
16.17
0.22%
Dolar
14.79
0.18%
Altın
938.92
-0.26%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
569.768
-2.19%
BTXN Coin
38.87
-1.21%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu -1 C

    Rusya: Batı'nın baskısı, bizi yıldıramaz

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Batı'dan gelen yaptırım kararlarının, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyeceğini söyledi.
    • AA
    • 14.03.2022 - 05:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya: Batı'nın baskısı, bizi yıldıramaz

    Rus basınında yer alan haberlere göre, Vershinin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Batı ülkelerinin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

    "BATI BASKISI, MOSKOVA'NIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRMEYECEK"

    Konuşmasında, "Moskova, ABD ve Avrupa'dan yaptırımları kaldırmasını istemeyecek, Batı baskısı, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyecek" ifadelerine yer veren Vershinin, "Bu yaptırımlar, bizim kararımız değildir." dedi.

    Rusya: Batı nın baskısı, bizi yıldıramaz #1

    "YAPILAN YAPTIRIMLAR İŞE YARAMAZ"

    ABD ile ortaklarının, ülkesine yaptırım uygulayarak, Rusya ekonomisini ve Rus halkını zor durumda bırakmaya çalıştıklarını kaydeden Vershinin, "Bize bir baskı aracı olarak uygulanan yaptırımlar, birincisi gayrimeşrudur, ikincisi de işe yaramaz." görüşünü paylaştı.

    Rusya: Batı nın baskısı, bizi yıldıramaz #2


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Abdülkadir Ömür'ün en golcü sezonu
    Futbol

    Abdülkadir Ömür'ün en golcü sezonu

    Uluslararası gayrimenkul fuarına Türkiye de katılacak
    Emlak

    Uluslararası gayrimenkul fuarına Türkiye de katılacak

    Görüş Bildir