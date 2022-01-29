Rusya, Belarus'a füze sistemleri gönderdi

Rus ordusu, tatbikat kapsamında Pantsir-S sistemlerini Belarus'a sevk etti.

Ukrayna ile gerilim yaşayan Rusya, Belarus'a askeri sevkiyatını sürdürüyor.

Daha önce hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarını gönderen Rus ordusu, son olarak füze sistemlerini bu ülkeye sevk etti.

FÜZE SİSTEMLERİ BELARUS'TA

Sevkiyatlar, "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı kapsamında gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikat için demiryolu hattı üzerinden Belarus'a Pantsir-S füze sistemlerinin gönderildiğini duyurdu.

Rusya, Belarus'a füze sistemlerini gönderdi ViDEO

TATBİKATTA KULLANILACAK

Teçhizatların, Rusya-Belarus ortak hava savunma tatbikatında kullanılacağı aktartıldı.

Rus askerlerinin belirlenen noktalara yerleştirildiği de açıklamada belirtilirken, 9 Şubat'a kadar tatbikatın ilk ayağı olan füze sistemleri ve zırhlı araçların konuşlandırılacağı ve 10 Şubat'ta da tatbikatın resmen başlayacağı ifade edildi.

ASKERİ SEVKİYAT

Her iki ülke ordusu tarafından Belarus topraklarında 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek tatbikat için Rusya daha önce S-400 hava savunma sistemleri, Su-35 avcı uçakları ve çok sayıda zırhlı askeri araç göndermişti.