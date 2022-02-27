Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
540.212
-0.78%
BTXN Coin
39.12
-1.38%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 6 C

    Rusya: Benzeri görülmeyen siber saldırılar yapıldı

    Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı, benzeri görülmemiş siber saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.
    • AA
    • 27.02.2022 - 06:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya: Benzeri görülmeyen siber saldırılar yapıldı

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası siber savaş da yoğunlaştı.

    Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, devlet hizmetleri portalına dün akşam saatlerinde 50’den fazla 1 terabayt büyüklüğünde DDoS saldırıları yapıldığı kaydedildi.

    "TÜM SALDIRILAR PÜSKÜRTÜLÜYOR"

    Açıklamada, "Bakanlık ölçek olarak benzeri görülmemiş bir siber saldırıyla karşı karşıya. Devlet hizmetleri portalı bir dizi profesyonel hedefli saldırlara maruz. Tüm saldırılar, güvenlik merkezi uzmanları tarafından başarıyla püskürtülüyor." ifadelerine yer verildi.

    Devlet hizmetleri portalının kullanıcılarının kısa süreli kesintilerle karşı karşıya kalabileceği aktarılan açıklamada, kişisel bilgilerin güvende olduğu ifade edildi.


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    Rusya, bazı ülkelere hava sahasını kapattı
    Dünya

    Rusya, bazı ülkelere hava sahasını kapattı

    Kazakistan, Rusya'nın asker talebini reddetti
    Gündem

    Kazakistan, Rusya'nın asker talebini reddetti

    Görüş Bildir