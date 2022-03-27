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    Rusya: Biden tedavi olsun

    Rusya'da Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “kasap” diyen ABD Başkanı Joe Biden’a, “Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur." diyerek tepki gösterdi.
    • AA
    • 27.03.2022 - 04:03
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 04:06
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    Rusya: Biden tedavi olsun

    Volodin, yaptığı yazılı açıklamada, sadece hasta veya zayıf bir insanın Biden gibi davranabileceğini söyledi.

    "O MUTSUZ BİR ADAM, TEDAVİ OLSA İYİ OLUR"

    Biden’ın tavrı hakkında psikologların inceleme yapması gerektiğini ifade eden Volodin, “ABD vatandaşları başkanlarından utanç duymalı. Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur. O mutsuz bir adam.” yorumunu yaptı.

    Rusya: Biden tedavi olsun #1

    PUTİNE "KASAP" DEMİŞTİ

    NATO toplantısı için Avrupa’ya giden Biden, burada sürdürdüğü temasları sırasında bugün Putin için “kasap” ifadesini kullanmıştı.

    Rusya: Biden tedavi olsun #2


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