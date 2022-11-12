Rusya, Biden’ın kardeşleri dahil 200 ABD’liye yaptırım kararı açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün ABD’nin Ruslara uyguladığı yeni yaptırımlara karşılık olarak Başkan Biden’ın kardeşleri dahil 200 ABD’liye ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurdu.

Rusya ve ABD arasında karşılıklı yaptırımlar sürüyor.

Dün ABD'nın Rus vatandaşlarına uyguladığı yaptırım kararı sonrası Rusya'dan ABD'ye karşı bir hamle geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Rusya Federasyonu, Biden yönetimi tarafından yalnızca Rus yetkililere, iş ve kamu görevlilerine ve kültürel şahsiyetlere değil, aynı zamanda şu veya bu nedenle Washington'u memnun etmeyenlere de sürekli olarak uygulanan yeni bireysel yaptırımlara yanıt olarak, 200 ABD vatandaşına giriş yasağı getirdi." denildi.

Listede üst düzey yöneticiler yer alıyor

Rusya tarafından ‘Durdurma Listesi’ olarak adlandırılan listede, ABD Başkanı Joe Biden’ın kardeşleri, ABD yönetiminin akrabaları, askeri-sanayi şirketlerinin başkanları ve lobi faaliyetinde bulunan halkla ilişkiler şirketlerinin yöneticilerinin yer aldığı belirtildi.

Biden'ın kardeşleri de listede

200 kişilik listede Başkan Biden’ın kız kardeşi Valerie Biden Owens ile iki erkek kardeşi James Brian Biden ve Francis William Biden'ın yanı sıra uydu fotoğraflama şirketi Maxar Teknoloji’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Johnson bulunuyor. Listede dikkat çeken isimler arasında Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, ABD Savunma Bakanı Austin'in eşi, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin geçenlerde saldırıya uğrayan eşi Paul Pelosi de yer aldı.