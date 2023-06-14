Rusya bir kez daha füze fırlattı! Ukraynalı 3 kişi hayatını kaybetti Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

ensonhaber.com Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşta gerilim dinmek bilmiyor. Her iki ülke de 2 yıl boyunca büyük kayıplar verdi. Son zamanlarda ise Rus ordusu, saldırılarını artırmaya başladı. Öyle ki füze saldırılarıyla kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Bir kez daha füze fırlattı Son olarak Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Karadeniz'den Odessa kentine 4 uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzesi fırlattığı belirtildi. Açıklamada, füzelerden 2'sinin Ukrayna savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi. 3 ölü, 7 yaralı 2 füzenin ise Şevçenko İş Merkezi ve etrafındaki binalara hasar verdiği aktarıldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.