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    Rusya bir kez daha Kiev'i vurdu

    Rus güçleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir altyapı tesisini hedef aldı.
    • 23.11.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:16
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    Rusya bir kez daha Kiev'i vurdu

    Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Rus güçleri tarafından bombalandığı ve şehirde siren seslerinin duyulduğu bildirildi.

    "Başkentin altyapılarından biri vuruldu"

    Saldırının ardından Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentte bulunan bir altyapı tesisinin vurulduğunu bildirdi.

    İHA'nın haberine göre Klitschko, "Başkentin altyapılarından biri vuruldu. Sığınaklarda kalın. Hava alarmı devam edecek." ifadelerini kullandı.

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