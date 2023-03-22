Rusya bir kez daha saldırdı! Binaya isabet eden füze kameraya yansıdı

DHA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 1 yıl geride kaldı.

24 Şubat'ta başlayan savaşta tansiyon düşmezken Rusya, Ukrayna’ya yönelik füze saldırılarını sürdürüyor.

Bu kez ülkenin en kalabalık bölgelerinden biri olan Zaporijya kenti hedef alındı.

Yapılan saldırıda füze, bir binaya isabet etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, saldırı anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Rusya'nın, sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine ateş açtığını belirten Zelensky, saldırıyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Zaporijya. Şu anda bir Rus füzesi çok katlı bir binayı vurdu. Rusya şehri vahşice bombalıyor. Sıradan insanların ve çocukların yaşadığı yerleşim bölgelerine ateş açılıyor.



Bu, Ukrayna'da veya Avrupa'nın veya dünyanın herhangi bir yerinde ‘sıradan bir gün’ olmamalı. Rus terörünü daha hızlı yenmek ve hayatları korumak için dünyanın daha fazla birliğe ve kararlılığa ihtiyacı var.