Rusya, bir kez daha Ukrayna'da sivil yerleşim noktalarını hedef aldı Ukrayna’nın güneyindeki Kryvyi Rih kentindeki 9 katlı bir apartman füzeyle vuruldu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

DHA

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Bu süreçte iki ülkede de çok sayıda kayıplar verildi.

Kentler savaş nedeniyle tahrip edilirken, binlerce can da yitirildi. Rusya ise son zamanlarda özellikle füze saldırılarını artırdı.

Son olarak bugün bir kez daha sivil yerleşim noktaları hedef alındı.

"Binanın 4’üncü katında yangın çıktı"

Konuya ilişkin Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ruslar 9 katlı bir apartmana füze saldırısı düzenledi. Binanın 4’üncü katında yangın çıktı. Yangından 2013 doğumlu bir çocuk kurtarıldı. Saat 12:10 itibariyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştır.

Vatandaşlar tahliye edildi

Ayrıca bölgede bulunan bir eğitim kurumunun da saldırıda hedef olduğu, kurumun 4 ve 2’nci katlarının yıkıldığı aktarıldı.

Öte yandan, hedef olan apartmandan 3 kişinin kurtarıldığı, 30 kişinin de tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.